Polizei suchte in Ulm mit Hubschrauber nach vermisstem 90-Jährigen

Ein Hubschrauber kreiste kurz vor Mitternacht über Ulm-Böfingen. Ein 90-Jähriger wurde vermisst. Doch der befand sich zu der Zeit schon in einem Krankenhaus.

Die Polizei hat am späten Montagabend rund um den Ulmer Stadtteil Böfingen nach einem vermissten 90-Jährigen gesucht. Im Einsatz war auch ein Hubschrauber, der über der Donaustadt kreiste. Gegen Mitternacht aber konnte die Suche eingestellt werden.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sei der Mann, der in einem Pflegeheim wohnt, am Nachmittag unterwegs gewesen. Weil er nicht mehr zurückkam, wurde er gegen 19 Uhr als vermisst gemeldet. Eine Suche wurde eingeleitet.

Vermissten-Suche in Ulm: Mann war zwischenzeitlich im Krankenhaus

Wie sich dann aber herausstelle, hatte der Mann zwischenzeitlich ein medizinisches Problem erlitten und konnte deshalb nicht ins Pflegeheim zurückkehren. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, was offensichtlich niemand, der ihn kannte, mitbekommen hat.

Dass die Polizei dennoch in der Nacht mit einem Hubschrauber suchte, habe laut einem Polizeisprecher daran gelegen, dass nicht bei jedem, der in ein Krankenhaus eingeliefert wird, unmittelbar die Identität geklärt ist. "Es gibt durchaus unbekannte Personen, die von Rettungsdiensten versorgt werden", so der Sprecher. (krom)