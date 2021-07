Polizeieinsatz im Ulmer Dichterviertel: Frau und Kind tot - Vater schwerverletzt

In einer Wohnung im Ulmer Dichterviertel werden eine Frau und ein Kind tot aufgefunden. Polizei und Spurensicherung sind vor Ort im Einsatz. Die Umstände sind noch unklar.

Im Ulmer Dichterviertel läuft seit Mittwochmorgen ein größerer Polizeieinsatz. Die Spurensicherung ist vor Ort. Doch die Hintergründe waren lange unklar. Nun teilt die Polizei mit: In einer Wohnung wurden eine Frau und ein Kind tot aufgefunden. Der Familienvater ist lebensgefährlich verletzt.

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm hatte am Vormittag auf Anfrage unserer Redaktion noch keine Angaben machen wollen. Lediglich wurde bestätigt, dass es einen Einsatz im Bereich Böblingerstraße / Schillerstraße gebe. Sie kündigte aber bereits eine Mitteilung in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages an.

Rettungsdienst wurde in die Wohnung am Rande der Ulmer Innenstadt gerufen

Wie die Behörden dann berichten, sei der Rettungsdienst am Morgen in eine Wohnung am Rand der Innenstadt gerufen worden. Jedoch sei die Tür den Helfern nicht geöffnet worden, obwohl offenbar noch jemand in der Wohnung war. Die Retter verständigten daraufhin die Polizei. Die Feuerwehr kam und half, die Tür zu öffnen.

In der Wohnung fand der Rettungsdienst dann die Leichen eines Kindes und einer Frau sowie einen schwer verletzten Mann. Dabei soll es sich offenbar um die dreiköpfige Familie handeln, die dort wohnt.

Familienvater kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus

Wie die 34-Jährige und die Fünfjährige zu Tode kamen, soll nun eine Obduktion klären. Der 38-jährige Familienvater wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die näheren Umstände sind der Polizei nach eigenen Angaben bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei würden dazu noch andauern. Notfallseelsorger kümmerten sich am Tatort um erste Zeugen. (krom/AZ)