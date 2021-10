Ulm

Postkartenkunst und "Rohspanbilder": Museum Ulm zeigt zwei junge Talente

Plus Junge Ulmer Kunst, im Kontrast zwischen Spanplattenoptik und Farbenfreude: Dean Annunziata und Luise Reinholz stellen ihre Werke im Museum Ulm aus.

Von Stefan Kümmritz

Wenn ahnungslose Besucher und Besucherinnen in den einen Ausstellungsraum im zweiten Stock des Ulmer Museums gehen, werden sie sich vielleicht irritiert fragen, was die Spanholzplatten an den Wänden zu bedeuten haben. Über die Auflösung werden sie dann sicher staunen: Es sind keine Spanholzplatten, es sind Bilder auf Leinwand, die Spanholzplatten täuschend ähnlich sehen. Der 31-jährige, in Ulm geborene Dean Annunziata nennt seine Werke Rohspanbilder – und hat damit den Förderpreis Junge Ulmer Kunst 2021 gewonnen. Nur ein paar Meter weiter hängen farbige, gut strukturierte, grafische Postkartenbilder, die durch ihre Ausdruckskraft bestechen. Sie sind von der 24-jährigen Luise Reinholz, einer jungen Ulmerin mit dem Down-Syndrom. Ihr hat die Jury den Ehrenpreis zugesprochen. Die Ausstellung von Annunziata und Reinholz wird am Freitag, 29. Oktober, um 17 Uhr im Museum Ulm eröffnet, die Preisverleihung erfolgt um 19 Uhr im Stadthaus Ulm.

