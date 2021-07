Ulm

vor 48 Min.

Putzen, Parkausweise, Papier sparen: Ulm will fünf Millionen Euro einsparen

Plus An rund 250 Stellschrauben soll gedreht werden, damit die Ausgaben sinken und Ulm auch langfristig genügend Geld zur Verfügung hat.

Von Sebastian Mayr

In den Schulen soll künftig seltener geputzt werden. Anwohner müssen bald womöglich zehnmal so viel wie bisher für ihre Parkausweise bezahlen. Und statt Papier will die Stadt auf digitale Unterlagen setzen. Auf diese Weise und mit vielen weiteren kleinen und größeren Maßnahmen will die Stadt Ulm in den kommenden beiden Jahren insgesamt fünf Millionen Euro einsparen. Rund 250 Maßnahmen umfasst ein Katalog, den die Stadtverwaltung den Stadträten vorgelegt hat. An der Summe ist nicht mehr zu rütteln, über einzelne Punkte dürfte aber noch intensiv gestritten werden.

