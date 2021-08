Radfahrer nach Unfall schwer verletzt: War er gar nicht fahrtauglich?

In Ulm stürzt ein Radfahrer und zieht sich schwere Verletzungen zu. Die Polizei hat Zweifel, ob der Mann fahrtauglich war.

Ein Radfahrer ist am späten Dienstagabend in Ulm gestürzt. Der 65-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Zeugen hatten den Radfahrer gegen 23.45 Uhr in der Römerstraße entdeckt. Er fuhr mit seinem Fahrrad stadteinwärts und verlor auf Höhe der Westerlinger Straße die Kontrolle.

Bei der Unfallaufnahme habe der Mann nach Alkohol gerochen, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Eine Blutprobe soll nun klären, ob der Mann noch fahrtauglich war oder nicht. (AZ)