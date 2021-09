Ulm

Radfahrerin stürzt in Ulm: 81-Jährige wird schwer verletzt

Eine Radfahrerin stürzt am Valckenburgufer in Ulm. Sie kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Sturz am Montag in Ulm ist eine 81 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 12.30 Uhr war die Radfahrerin auf einem Radweg in der Oststadt unterwegs. Am Valckenburgufer fuhr die Frau in Richtung Thalfingen. An einer abgefrässten Stelle im Asphalt stürzte sie und verletzte sich schwer. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Der Sachschaden an dem Pedelec blieb gering. (AZ)

