Ulm

vor 33 Min.

Randalierer vor Ulmer Krankenhaus greift Polizisten an

Die Polizei brachte den Mann in ein psychatrisches Krankenhaus.

Zeugen meldeten eine randalierende Person. Als die Polizei an der Klinik am Oberen Eselsberg in Ulm eintrifft, wird der Mann aggressiv.

Ein 21-Jähriger ist am Donnerstag vor einem Ulmer Krankenhaus auf Polizisten losgegangen. Zeugen meldeten der Polizei gegen 21.30 Uhr die randalierende Person vor einer Klinik am Oberen Eselsberg. Polizeistreifen rückten an. Der 21-Jährige zeigte sich aggressiv gegenüber den Polizisten und ging auf diese los, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Den Beamten gelang es, den jungen Mann zu überwältigen und ihm Handschellen anzulegen. Aufgrund seines Gesamtzustandes brachte die Polizei ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus. (AZ)

