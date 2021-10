Belohnung für Hinweise zu vermisster Jugendliche ausgesetzt

Wer Hinweise zu der seit 26. Juli vermissten 16-Jährigen aus Rechtenstein geben kann, kann eine Belohnung von 3000 Euro bekommen. Heute berichtet das ZDF über den Fall.

Am heutigen Mittwochabend wird der Vermisstenaufruf zu einer 16-Jährigen aus Rechtenstein (Alb-Donau-Kreis) in der Fernsehsendung " Aktenzeichen XY. . . ungelöst" ausgestrahlt. Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm haben zusätzlich eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt. Von der Jugendlichen fehlt seit 26. Juli jede Spur. Auf diese Weise wollen die Ermittlerinnen und Ermittler an wichtige Hinweise gelangen, falls eine Straftat hinter dem Verschwinden der 16-Jährigen steckt.

Amani A. aus Rechtenstein verschwand am 26. Juli auf dem Weg zur Schule. Trotz intensiver Ermittlungen der Polizei und einer Öffentlichkeitsfahndung ist ihr Aufenthaltsort bislang nicht bekannt. Die Behörden können derzeit eine Straftat nicht ausschließen. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft Ulm jetzt für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Polizei Ulm: Amani A. aus Rechtenstein wird seit 26. Juli vermisst

In der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwochabend im ZDF fasst ein Ermittler der Polizei die Erkenntnisse der Behörden nochmals zusammen. Dadurch erhoffen sie sich weitere Hinweise aus der Bevölkerung, von denen bislang nur etwa 20 eingegangen sind. Aus diesen Hinweisen wie auch aus den Ermittlungen hat sich bislang keine "heiße Spur" ergeben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880, am Abend nach der Sendung auch unter der Telefonnummer 0731/188-4999 entgegen.

Amani A. wurde am 26. Juli gegen 7.20 Uhr in Ehingen (Donau) in der Nähe der Straßen Am Ramminger und Weiherbachweg zuletzt gesehen. Den Rucksack der 16-Jährigen entdeckten Zeugen in der Nähe eines Pfades im Wald zwischen Büchelesweg und Am Ramminger. Die Polizei sucht seither nach der 16-Jährigen. Die Behörden haben die Fahndung inzwischen international ausgedehnt und suchen auch nach Hinweisen aus dem Herkunftsland der Familie im arabischen Sprachraum.

Die 16-jährige Amani A. aus Rechtenstein Alb-Donau-Kreis wird seit Ende Juli vermisst. Die Polizei erhofft sich durch einen Beitrag in "Aktenzeichen XY" neue Hinweise. Foto: Polizei

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat schwarze, wellige, schulterlange Haare und auffallend große, braune Augen. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie ein grünes Kopftuch, ein grünes Oberteil, eine Jeanshose und Jeansjacke sowie weiße Sneaker mit blauem Blumenmuster. Bei ihrer Suche hoffen die Ermittler auf Hinweise. Sie fragen:

Lesen Sie dazu auch

Wer hat die 16-Jährige seit Montag, 26. Juli 2021, gesehen?

Wer hat Foto- oder Videoaufnahmen (zum Beispiel mit dem Telefon oder einer Dash-Cam) vom 26. Juli 2021 aus dem Bereich des Bahnhofs und Berufschulzentrums in Ehingen ?

? Wer weiß, wo sich die Vermisste aufhält?

Wer kennt Personen aus dem persönlichen Umfeld der Jugendlichen?

Wer stand in der Vergangenheit in Kontakt zur Familie der 16-Jährigen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei erhofft sich durch Hinweise aus der Bevölkerung, den Aufenthaltsort der Vermissten ausfindig machen zu können, und bittet darum, jeden noch so unscheinbaren Hinweis vertrauensvoll zu übermitteln, um der Jugendlichen und ihrer Familie helfen zu können. Hinweise können nicht nur telefonisch sondern auch anonym im Hinweisgebersystem der Polizei abgegeben werden.