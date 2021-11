Ulm

vor 20 Min.

Reingehört: So klingt Tini Prüferts Album "Damensattel"

Plus Tini Prüfert spielte zwölf Jahre am Theater Ulm. Jetzt veröffentlicht die Schauspielerin ein Album - mit Liedern von Hildegard Knef bis Kurt Weill.

Von Dagmar Hub

Die beim Publikum beliebte Schauspielerin Tini Prüfert verließ im vergangenen Sommer das Theater Ulm, nach zwölf Jahren, die sie Mitglied des Schauspielensembles war. Sie spielt jetzt am Theater in Luzern, lebt mit ihrem Mann Andreas von Studnitz aber auch am Chiemsee. Für ihre Ulmer Fans gibt es jetzt dennoch die Möglichkeit, sie wieder zu erleben, zumindest auf CD. Die Schauspielerin und Sängerin, die in Ulm auch mit Solo-Abenden begeistert hatte, legt aktuell ihr Album "Damensattel" vor.

