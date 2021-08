Rock aus Stuttgart: Antiheld spielt im Biergarten des Ulmer Roxy

Die Stuttgarter Band Antiheld tritt am Freitag, 20. August, 20 Uhr, auf der Open-Air-Bühne des Ulmer auf. Mit im Gepäck beim Live-Konzert: "Disturbia", das dritte Album der Band.

"Belanglose Popmusik ist tot" - das findet die Stuttgarter Band Antiheld, die am Freitag, 20. August, 20 Uhr, im Soundgarten des Ulmer Roxy auf der Open-Air-Bühne auftritt.

Antiheld spielt im Roxy-Soundgarten

Antiheld, ursprünglich eine Band aus den Stuttgarter Straßen, fand sich 2017 mit dem Debütalbum "Keine Legenden" von heute auf morgen im großen Musikbusiness wieder. Alben in den Charts, Konzerte auf den großen Festivals und Touren mit ausverkauften Shows. Doch die fünf Rocker aus Stuttgart kündigen jetzt ein neues Motto an: "Back to the roots!" - zurück zu den Wurzeln. Im Gepäck für das Konzert in Ulm haben die Männer von Antiheld ihr drittes Album, "Disturbia", das sie live vorstellen.

Konzertsommer im Ulmer Soundgarten

Der Eintritt ist frei, der Soundgarten öffnet um 17 Uhr. Bei Schlechtwetter findet das Konzert in der Werkhalle des Roxy statt, mit Eintrittspreis. Alle Informationen unter www.roxy.ulm.de. (AZ)