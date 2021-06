Ruine an der B311: Was hat es mit dem Geisterhaus im Ulmer Donautal auf sich?

Plus Seit Jahrzehnten steht die Bauruine an der B311 im Ulmer Donautal, rottet vor sich hin und wird nur von Wohnsitzlosen als Unterschlupf genutzt. Nun soll sie beseitigt werden.

Es hat etwas Grusliges hier. Tausende Menschen kennen die Ruine an der B311 vom Vorbeifahren. Und das seit Jahrzehnten. Wer sich das Haus im Inneren genauer anschaut, sieht alte Schlafsäcke herumliegen, Scherben. Der Geruch von Urin steigt in die Nase. Das soll sich nun nach dem Willen der Stadt Ulm ändern.