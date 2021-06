Ulm

13:35 Uhr

SSV 1846 erreicht Rekordmarke und geht Millionenprojekt an

Plus Beim SSV 1846 Ulm liegt der Fokus auf dem Neubau von Jahnsportpark und Tennisheim. Im Jubiläumsjahr dankt der Verein seinen Mitgliedern auf besondere Weise.

Von Stefan Kümmritz

Die Lust, beim SSV Ulm 1846 Mitglied zu sein, hat weiter zugenommen. So hat der Verein nicht nur die 10.000er-Marke geknackt, sondern trotz Corona noch zugelegt, sodass dem SSV 46 jetzt 10.184 große und kleine, aktive und passive Sportler angehören. Deren Interesse am Ergehen des Vereins als Einrichtung, die den Mitgliedern sehr viele Möglichkeiten bietet, und an Weichenstellungen für die Zukunft, ist jedoch gemessen an der Beteiligung an der Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag höchst spärlich. Ganze 53 stimmberechtigte Mitglieder waren erschienen. Dabei ging es um die Finanzen, die Planung des Jahnsportparks in Verbindung mit einem neuen Tennisheim samt Gaststätten, die genehmigt wurde, und die Neuwahl des Vorstandes, die freilich sehr unkompliziert war, weil nur die bisherigen Vorstände zur Wahl standen, die ja auch zusammen mit Geschäftsführer Fabian Göggel sehr gute Arbeit geleistet hatten.

