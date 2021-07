Ulm

vor 49 Min.

Sarah Straub spricht "Tacheles" - und meldet sich mit neuen Songs zurück

Einen Doktortitel in der Tasche und ein neues Album in der Hand: Sarah Straub, Psychologin und Liedermacherin, hat am 16. Juli ihr neues Album „Tacheles“ veröffentlicht. Es ist ein Streifzug durch Gefühlswelten. Grundton: Melancholie. Foto: Thomas Melcher

Plus Die junge Liedermacherin, die in Ulm als Psychologin arbeitet und forscht, präsentiert neue Lieder. Ein Duett mit Konstantin Wecker darf dabei nicht fehlen.

Von Veronika Lintner

Jetzt mal Tacheles, dachte sich Sarah Straub. Die Zeit war reif für Klartext und einen Kehraus der Gefühle: Raus an die frische Luft mit dem emotionalen Ballast, der sich im Lockdown-Leben angestaut hatte. Alle Tumulte packte sie in sieben Songs, und nannte ihr Mini-Album - "Tacheles". In diesen Liedern brechen die Barrieren: In den Texten lässt Straub Träume platzen, den Liebeskummer toben, Sehnsucht überschäumen - und dabei klingt alles melancholisch-schön poppig. "Das Schutzschild war für mich am Anfang meiner Laufbahn die englische Sprache", erinnert sich Straub. Aber seit sie Lieder in deutscher Sprache schreibt, gelangt sie mit ihren Songs noch dichter an die aufrichtigen Gefühle: "Nichts ist wichtiger als Ehrlichkeit", sagt sie. Im Gespräch erzählt die Liedermacherin aus Gundelfingen nun entspannt von neuen Songs, von ihrer Künstler-Freundschaft mit Konstantin Wecker - und wie ihr Zweitberuf, als Psychologin und Demenz-Forscherin in Ulm, auch in ihren Songs mitspielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen