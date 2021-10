Ulm

Schauspielerin Leonie Hassfeld gewinnt Ulmer Förderpreis

Leonie Hassfeld hat an der AdK Ulm Schauspiel studiert, oft war sie in Stücken der Jungen Ulmer Bühne zu sehen.

Plus Von jugendlich-trotzig bis zauberhaft, sie glänzt in vielfältigen Rollen: Die Schauspielerin Leonie Hassfeld erhält den Förderpreis "Junge Ulmer Kunst".

Von Dagmar Hub

Sie ist unwahrscheinlich wandlungsfähig, kann den rotzigen Straßenjugendlichen ebenso darstellen wie Goethes Gretchen – und sie ist jetzt Förderpreisträgerin "Junge Ulmer Kunst" in der Sparte Darstellende Kunst: Leonie Hassfeld lebt die Schauspielkunst mit Begeisterung, und das Preisgeld kam gerade zur rechten Zeit, denn in der Corona-Krise hat sich die 25-Jährige mit Mut in die Selbstständigkeit gewagt. Die Preisverleihung findet am 29. Oktober im Ulmer Stadthaus statt.

