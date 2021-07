Schiff ahoi: Kultur-Casino veranstaltet Hafenkonzert in Pauls Biergarten

Maritimes Konzert am Neu-Ulmer Donauufer: Auf dem Programm stehen Chansons, Jazz und Balladen von Brecht bis Brel, von Hans Albers bis Rod Stewart.

Ein Hafenkonzert findet am 22. Juli, 19 Uhr, in Pauls Biergarten am Neu-Ulmer Donauufer statt. Die Gruppe Dogs of the bay verspricht Lieder von der Liebe, dem Meer, der Ferne und der Reeperbahn nachts um halb eins - so lange, bis der "Wellerman" kommt. Auf dem Programm stehen Chansons, Smooth Jazz und Balladen von Brecht bis Brel, von Hans Albers, Freddy Quinn und Rod Stewart, arrangiert für Ukulele, Bass, Waschbrett, Akkordeon, meer- und mehrstimmigem Gesang - so kündigen es die Veranstalter des Neu-Ulmer Vereins Kultur-Casino an.

Hafenkonzert in Neu-Ulm mit Hits von Hans Albers

Die Rundreise startet mit der Stadtgeschichte Neu-Ulm, dem ehemaligen Hafen und führt über den "Moon River" zur "Island in the Sun" bis zum "Girl from Ipanema" - ein kleiner Besuch bei der "Seeräuber-Jenny" ist mit inbegriffen. Hits wie "Rollin on the River" und "Yellow Submarine" kündigen Dogs of the bay an, Künstler des Abends sind Hanna Münch, Karin Probst, Angelika Schäuffelen, Peter A. Siegel, Clemens Grote. Eine Platz-reservierung ist unter reservierung@pauls-biergarten.de möglich. Weitere Informationen unter www.kultur-casino.de. (AZ)