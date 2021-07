Schlägerei auf der Ulmer Donauwiese: Mann attackiert Kontrahenten mit Flasche

Handfester Streit zwischen zwei Männern auf der Ulmer Donauwiese. Anschließend klickten bei einem die Handschellen.

Heftig aneinandergeraten sind in der Nacht zum Samstag zwei Männer auf der Ulmer Donauwiese. Einer musste anschließend zum Arzt. Aus bisher nicht geklärten Gründen geriet Samstagnacht gegen drei Uhr ein 31 Jahre alter Mann mit einem 22-Jährigen in Streit. Nach Angaben der Polizei schlug der Jüngere zunächst auf seinen Kontrahenten ein. Damit nicht genug: Er zerschlug eine Flasche und attackierte damit den Älteren. Dabei verletzte er ihn am Arm. Der 31-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen und eine Schnittwunde am Arm. Polizisten des Reviers Ulm-Mitte konnte den Aggressor recht schnell festnehmen, denn ein Zeuge hatte ihn kurz nach dem Zwischenfall auf der Donauwiese erkannt. Der Mann übergab den Täter den Beamten. Diese stellten bei der Überprüfung der Personalien fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er landete in der Zelle. Bei ihm wurden zudem noch Drogen gefunden. Der 31-Jährige wurde ärztlich versorgt. (AZ)

