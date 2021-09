Ulm

11:25 Uhr

Schlange bis zum Einstein-Denkmal: TK Maxx in den Ulmer Sedelhöfen eröffnet

Bei der Neueröffnung der TK-Maxx-Filiale in Ulm bildete sich eine Schlange vor dem Eingang.

Plus In den Ulmer Sedelhöfen hat am Donnerstag die neue TK-Maxx-Filiale eröffnet. Der Andrang war groß. Die Kunden erwarten 1900 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Von Michael Kroha

Groß war der Andrang. Es bildeten sich Schlangen vom Eingang bis zum Einstein-Denkmal in der Bahnhofstraße. Mehrere Dutzend Menschen waren zur Eröffnung der neuen TK-Maxx-Filiale in den Ulmer Sedelhöfen gekommen. Pünktlich um 9.30 Uhr gingen die Türen auf, und die ersten Kunden betraten die 1900 Quadratmeter Verkaufsfläche, verteilt auf zwei Etagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen