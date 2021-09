Schock in Ulm: Zwei Gymnasien sind in Teilen einsturzgefährdet

Plus Kaum freuen sich Schüler, Lehrer und Eltern in Ulm wieder auf regelmäßigen Präsenzunterricht, kommt der Rückschlag: Teile des Kepler- sowie Humboldtgymnasiums sind marode. Glück im Unglück: Firmenboss Arndt Geiwitz hat die Lösung.

Das Vokabular, das auf der Pressekonferenz von OB Gunter Czisch sowie den Vertretern der maroden Gymnasien, Henriette Bacher-Martin (Humboldt) und Susann Oppermann (Kepler) gewählt wurde, hätte deutlicher kaum sein können: Von einem Schock und echten Aufreger sprechen die Verantwortlichen. "Kalt erwischt", wie es Jörg Schmid vom städtischen Gebäudemanagements ausdrückt, wurde die Stadtverwaltung durch die maroden Schulen. Die Querbauten zwischen den beiden Hauptgebäuden können aus statischen Gründen nicht mehr genutzt werden. Durch deutliche Risse in den Wänden sei die Verwaltung auf den miesen Zustand der Gebäude aufmerksam geworden.