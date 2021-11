Ulm

vor 47 Min.

Sedelhöfe: Neueröffnungen trotz schwieriger Zeiten für Händler in Ulm

Plus Im Ulmer Einkaufsquartier steht eine Eröffnungswelle an. Auch gastronomisch tut sich etwas. Ein Experte fürchtet eine Kannibalisierung der Einzelhändler.

Von Oliver Helmstädter

Auf den über 19.000 Quadratmetern der vier Gebäude namens Sedelhöfe gegenüber des Hauptbahnhofs stehen die nächsten Eröffnungen an: Der Optiker Mister Spexx beginnt am ersten Dezember den Verkauf und auch der direkte Nachbar, der Unterwäsche-Filialist Calzedonia-Intimissimi soll drei Tage später folgen. Der asiatische Supermarkt Go-Asia im Untergeschoss peilt nach Auskunft des Projektentwicklers DC Developments/Values noch dieses Jahr den Start an. Wann genau das Ladengeschäft mit über 7000 asiatischen Produkten auf 720 Quadratmetern beginnt, sei noch unsicher. Auch hier spielen die Schwierigkeiten bei den weltweiten Lieferketten eine Rolle. Die Rahmenbedingungen sind auch sonst mehr als ungünstig: die Einführung der 2G-Plus-Regel fürchten Handelsexperten. An einer Eröffnung gearbeitet wird auch direkt neben dem neuen McDonald's.

