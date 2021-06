Ulm

vor 48 Min.

Sensoren zeigen, wo die Ulmer Innenstadt wie gut besucht ist

Bis vor Kurzem war in der Ulmer Innenstadt noch sehr wenig los, nun ist es wieder voller. Doch wo ist wie viel los? Eine Karte gibt in Echtzeit Auskunft.

Plus Wer einkaufen will, aber das Gedränge in Ulm scheut, bekommt jetzt Hilfe. Die Besuchermessung war schon einmal im Gespräch. Sie ist nicht die einzige Zählmethode.

Von Sebastian Mayr

Wer in Ulm bummeln oder einkaufen will, aber volle Straßen und Plätze scheut, bekommt Hilfe: Auf einer Karte, die die Stadt auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat, wird in Echtzeit angezeigt, wie voll es an welchem Ort gerade ist. Grüne Wolken bedeuten ein geringes Besucheraufkommen, gelbe Wolken geben an, wo sich derzeit einige Besucher aufhalten. Ein solches Projekt war schon einmal im Gespräch gewesen. Und es ist nicht die einzige Methode, mit der die Zahl der Menschen erfasst wird, die sich in der Stadt aufhalten.

Themen folgen