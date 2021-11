"Sexuelle Belustigung" im Roxy: Witze rund um den Genitalbereich für die Fans

Plus Die Comediennes Ariane Müller und Julia Gámez bringen im Roxy in Ulm ihr Programm "Sexuelle Belustigung" auf die Bühne. Völlig tabulos.

Für das Duo Suchtpotenzial bedeutet die Ulmer Roxy-Bühne ein Heimspiel. Sängerin und Pianistin Ariane Müller lernte Kollegin Julia Gámez Martin aus Berlin vor rund zehn Jahren am Ulmer Theater kennen. Mit ihrem aktuellen Programm "Sexuelle Belustigung" tauchten die Beiden nach der Corona-Zwangspause wieder vor Publikum auf.