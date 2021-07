Ulm

vor 11 Min.

Sexueller Missbrauch: Prozess wegen Befangenheit abgebrochen - wie kam es dazu?

Am Landgericht in Ulm wurde ein mehrtägiger Prozess am ersten Tag abgebrochen, weil eine Schöffin befangen war.

Plus Im Prozess um den sexuellen Missbrauch von Kindern in über 400 Fällen fällt erst am Verhandlungstag fällt auf, dass eine Schöffin befangen ist. Ein neuer Termin ist nicht in Sicht.

Von Quirin Hönig

Es geht um den mutmaßlichen sexuellen Missbrauch von Kindern in über 400 Fällen. Vier Verhandlungstage waren für den Prozess angedacht, doch schon am ersten gibt es (wie berichtet) ein Problem. Eine Schöffin gilt als befangen, und die Verhandlung wird abgerochen. Wie kann das sein?

