Ulm

vor 51 Min.

So bereitet sich Ulm auf die Internationale Donau-Kulturkonferenz vor

Das große Donaufest fiel 2020 ins Wasser. Doch in diesem Jahr ist Ulm immerhin Gastgeber der Internationalen Donau-Kulturkonferenz.

Plus Die 9. Internationale Donau-Kulturkonferenz findet im November in Ulm statt. Hier wird auch über eine neue, europäische Bauhaus-Bewegung diskutiert.

Von Stefan Kümmritz

Wenn die Internationale Donau-Kulturkonferenz vom 21. bis 23. November in Ulm abgehalten wird, kehren die Teilnehmer an den Ort zurück, an dem diese Konferenz 2013 ihren Ursprung hatte. Ob die 9. Donau-Kulturkonferenz auch wirklich als Präsenzveranstaltung abläuft oder nur digital, kann der Leiter der internationalen Zusammenarbeit der Europäischen Donau-Akademie, Peter Langer, aber heute noch nicht sagen: "Es wird sich erweisen. Es wäre schade, wenn es zu viele Einschränkungen gäbe, denn es gibt viele tolle Referenten."

