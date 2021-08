So kam das Eis nach Ulm: Die Geschichte der ältesten Eisdiele der Stadt

Plus Der erste Ulmer Eisverkäufer kam vor 140 Jahren zu Fuß aus Italien. Der Mut von Giuseppe Dall'Asta hat sich gelohnt: Die Eisdiele ist immer noch in Familienhand.

Ein Foto von Giuseppe Dall'Asta gibt es nicht. Aber sein Vorfahr hatte Mut, dessen ist sich Claudio Nestola sicher: Vor 140 Jahren wanderte der damals wohl 25-jährige Giuseppe Dall'Asta mit seiner jungen Frau aus dem Dolomitendorf Venas di Cadore zu Fuß nach Ulm - und eröffnete dort eine Eisdiele, die erste in Ulm.