Ulm

vor 16 Min.

So möchte das Ulmer "Gleis 44" in den Sommer starten

Plus Der Ulmer Klub "Gleis 44" möchte bald mit seinem "Gleis-Garten" wieder durchstarten. Was ist geplant, für den Biergarten-Sommer 2021?

Von Veronika Lintner

Der Sommer steht vor der Tür - und das "Gleis 44" in den Startlöchern: "Wir können es kaum abwarten, endlich in die neue Biergarten-Saison zu starten", sagt Samuel Rettig, Geschäftsführer des Gleis 44, des Ulmer Klubs im Dichterviertel. Unter dem Motto "Nix wie hin" kündigen die Gleis-Macher nun erste Pläne für den Frühsommer an. Was ist geboten?

Themen folgen