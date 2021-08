Ulm

vor 56 Min.

So reagieren Reisende und Lokführer am Ulmer Hauptbahnhof auf die Bahnstreiks

Plus Gut die Hälfte der Züge am Ulmer Hauptbahnhof fährt nicht. Reisende müssen umplanen und mehr Zeit in Kauf nehmen. Die Streiks sind aber nicht das einzige Ärgernis.

Von Michael Kroha

Monika Jäger ist sauer. Drei Tage hat sie mit ihrer 80 Jahre alten Mutter am Bodensee verbracht. "Das war schön", sagt sie. Am Mittwoch wollte sie dann mit einem Direktzug von Lindau nach Köln zurück in Richtung ihrer Heimat Leverkusen. Doch schon am Vorabend wird klar: Das wird so wohl nichts – Streiks bei der Bahn. Erster Zwischenhalt ist der Ulmer Hauptbahnhof. Dort knöpft sich die Lehrerin die streikenden Lokführer vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen