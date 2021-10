So sollen digitale Projekte den Menschen in Ulm im Alltag helfen

Plus Ein digitales Leitsystem für die Innenstadt und mehr: Ulm will zehn Millionen Euro für zehn digitale Projekte ausgeben. Doch nicht alles läuft glatt.

Zehn Millionen Euro will die Stadt Ulm in den kommenden fünf Jahren für Digitalisierungsprojekte ausgeben, 65 Prozent davon sollen aus einem Fördertopf des Bundesinnenministeriums kommen. Ideen gibt es viele, das zentrale Ziel ist klar: "Wir wollen nützlich sein", sagt Oberbürgermeister Gunter Czisch. Zehn Ansätze sollen ausprobiert werden. Doch ausgerechnet jetzt trübt eine Nachricht die Stimmung.