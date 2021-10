Ulm

vor 33 Min.

So will die Ulmer Marke Gardena die USA erobern

Plus Der Konzern hinter Gardena hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Orbit Irrigation aus Nordamerika unterzeichnet. In Ulm ruhen darauf nun Hoffnungen.

Durch den Kauf des Nordamerikageschäfts des US-Konzerns Orbit will die Ulmer Marke Gardena jetzt Weltmarktführer für die Bewässerung von Privatgärten werden. Der Konzern hinter Gardena, die Husqvarna Gruppe, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Orbit Irrigation unterzeichnet, einem führenden Anbieter von Bewässerungslösungen für Privatgärten in Nordamerika. Orbit werde künftig in die Gardena Division der Husqvarna Gruppe eingegliedert, wodurch ein weltweit führender Anbieter entsteht und sich neue Wachstumsmöglichkeiten für beide Marken eröffnen sollen, heißt es in einer Pressemitteilung.

