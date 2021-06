Ulm

vor 17 Min.

So will sich das Theater Ulm aus der Corona-Krise befreien

Plus Das Theater fasst Mut und plant die Spielzeit 2021/22. Das Abo-System ruht immer noch - es gibt aber Ticket-Pakete. Diesen Sommer soll ein Modellprojekt retten.

Von Veronika Lintner

Ulm Von einer „Nebelwand“ spricht Verwaltungsdirektorin Angela Weißhardt immer noch, wenn sie in die Zukunft ihres Ulmer Theaters blickt. Zu ungewiss scheinen die Aussichten noch, zwischen Inzidenzkurven-Wellengang und politischem Corona-Regel-Schach. Aber: Bei der Präsentation des Programms für den Sommer und für die Spielzeit 2021/22 scheint sich der Himmel über dem Theater doch aufzuhellen. Der Blick reicht jetzt bis in den kommenden Winter – aber gerade in diesen Tagen konzentriert sich das Theater auf ein Modellprojekt.

Themen folgen