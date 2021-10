Ulm-Söflingen

Die Wiblinger Bachtage gehen mit einem sehr ernsthaften Abend zu Ende

In der Söflinger Christuskirche gingen die Wiblinger Bachtage zu Ende.

Plus Das Konzert in der Söflinger Christuskirche bildet den Abschluss der Reihe unter dem Motto "Über-Irdisch". An der Orgel ist Friedrich Fröschle zu erleben.

Von Dagmar Hub

Mit einem sehr ernsthaften Motettenkonzertabend gingen die unter dem Motto "Über-Irdisch" stehenden Wiblinger Bachtage des Jahres 2021 zu Ende. Die Söflinger Christuskirche war Ort dieses abschließenden 14. Konzerts, das das Vocal-Ensemble Hochwang unter der Leitung von Verena Schwarz gestaltete. An der Orgel zu erleben: Friedrich Fröschle, 18 Jahre lang – bis zu seinem Ruhestand – erster Organist und Kantor am Ulmer Münster.

