Ulm

vor 34 Min.

Sommerfestival in der Festung: Ulmer Wilhelmsburg wird wieder gestürmt

Plus Mit viel Programm startet "Stürmt die Burg" in Ulm. Bis 29. August gibt es hier Konzert-, Kunst- und Familienprogramm und Burg-Geschichte zu erleben.

Von Veronika Lintner

Ein Sturm zieht auf – und er soll wieder Musik, Kunst und Festival-Flair bringen. Einen Monat lang wird die Ulmer Wilhelmsburg jetzt wieder zum Spielort für die Kultur-Szene, unter dem Motto: „Stürmt die Burg“. Bei der vierten Ausgabe des Festivals, das diesmal bis zum 29. August dauert, spielt sich im Innenhof der Festung gewohnt buntes Programm ab. Rock, Hip-Hop und ein Musical, Street-Food und Yoga über den Dächern der Stadt, sowie Bildhauerkurse und Kinderprogramm. Künstler bespielen hier eine Bühne vor einer Kulisse mit Burg- und Biergartenflair. So weit, so bekannt, beim Sturm auf die Burg. Aber das Festival dringt diesmal noch weiter in die Festung vor. Drinnen, in den kühlen Gemäuern, gehen einige Künstler der Geschichte dieser Burg auf den Grund.

