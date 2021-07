Ulm

07:30 Uhr

Sommerliche Ulmer Musiktage - auch die Regensburger Domspatzen sind zu Gast

Auch die Regensburger Domspatzen singen bei den 36. Sommerlichen Ulmer Musiktagen. Sie gastieren am 18. Juli in St. Georg in Ulm.

Plus Die 36. Ulmer Musiktage versprechen Vielfalt in der Alten Musik von den Brandenburgischen Konzerten bis zur Opernarie - und alles beginnt in Neu-Ulm.

Von Veronika Lintner

Dass die "Sommerlichen Ulmer Musiktage" (SUM) in diesem Jahr wieder stattfinden werden, nach einer Absage 2020 und verhagelten Kultur-Lockdown-Monaten - das macht auch den Oberbürgermeister froh: "Es freut mich sehr, dass die SUM diese Herausforderung angenommen und ein erstklassiges Programm auf die Beine gestellt haben", schreibt Gunter Czisch im Programmheft zum Festival. Oder man formuliert es anders, kurz, knackig, euphorisch, wie der Festival-Chef selbst: "Wow, es geht wieder was." Mit diesen Worten kündigt Christoph Denoix die traditionelle Klassik-Biennale an. Fünf Konzerte, fünf Orte, vom 3. Juli bis zum 25. Juli.

