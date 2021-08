Spektakuläre Idee für die B10: Tunnel soll Brücke am Blaubeurer Ring ersetzen

Plus Die Stadt Ulm präsentiert die nächste spektakuläre Idee für die B10. Ein Tunnel statt einer Brücke könnte schöner und billiger zugleich sein. Worauf es ankommt.

Die Stadt Ulm hat einen weiteren spektakulären Plan für die Zukunft des Verkehrs rund um den Blaubeurer Ring. Der bei vielen Autofahrern gefürchtete Kreisverkehr soll aufgelöst und durch zwei Kreuzungen mit Ampeln ersetzt werden. Es könnte noch eine weitere Veränderung kommen: Die Brücke über das Blaubeurer Tor könnte durch einen Tunnel ersetzt werden, der unter dem Tor durchführt - und das bereits in sieben Jahren.