Sprachlos, tierisch, amüsant: Kinderstück "Katz und Maus" am Theater Ulm

Plus Katze und Maus toben im Theater Ulm: Kein Fall für den Kammerjäger, sondern ein gewitztes Theaterstück für Kinder, das ganz ohne Worte auskommt.

Das Theater Ulm hat sich zwei Haustiere zugelegt: eine Katze und eine Maus. Gemeinsam schleichen, fetzen, kullern und jagen sie seit Kurzem durch die Gänge, durch das Foyer des Großen Hauses. Es ist ein Spaß, sie bei diesem Spiel zu beobachten - vor allem für das ganz junge Publikum. "Katz und Maus" heißt das Stück, mit dem das Junge Theater Ulm auch schon Kinder ab 3 Jahren für den Zauber des Schauspiels begeistern möchte. Und zwar ganz und gar ohne Worte. Sprachlos - dafür mit einer Extraportion Witz und Körpereinsatz.