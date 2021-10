Stadt Ulm installiert Kameras am Berblinger-Turm

Plus Es soll nicht darum gehen, Menschen zu Überwachen – sondern um Schutz gegen Vandalismus und Wütereien. Einen gefährlichen Vorfall gab es schon.

Es geht nicht darum, Menschen zu überwachen, versichern Milica Jeremic und Boris Spegel vom Gebäudemanagement der Stadt Ulm; man habe gehofft, ohne Überwachung des Berblinger-Turms auszukommen. Dass mittlerweile zwei Überwachungskameras bestellt werden mussten, und dass sie demnächst den Berblinger-Turm ab der Schranke an der Treppe überwachen, war nötig, um Missbrauch des beliebten Bauwerkes zu verhindern: Ab der Schranke ist der Turm Privatgrund der Stadt Ulm und darf überwacht werden, der öffentliche Raum davor wird von den Kameras nicht erfasst werden. Datenschutzrechtlich ist der Einsatz der Kameras abgesichert.