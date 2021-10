Stahlkugeln mit Schleuder gegen Fensterscheiben geschossen

Die Polizei findet ein Stahlprojektil am Fenster eines Hauses in der Ulmer Weststadt. Dann wird klar, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt.

An zwei aufeinanderfolgenden Tagen hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte eine Stahlkugel auf Fenster eines öffentlichen Gebäudes geschossen und dabei jeweils eine Scheibe durchschlagen. Die Ulmer Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Polizei ermittelt: Zwei Fenster in Ulm von Stahlkugel durschlagen

In der Nacht auf Mittwoch wurde die erste Kugel auf ein Fenster eines öffentlichen Gebäude in der Ulmer Moltkestraße

geschossen. In der Straße befinden sich mit dem Westbad, dem Weststadthaus und der Ballspielhalle drei städtische Gebäude. Die Kugel fand die Polizei an dem Fenster, sie dürfte mit einer Schleuder abgeschossen worden sein und durchschlug die äußere Verglasung. Wie jetzt bei den Ermittlungen bekannt wurde, wurde einen Tag später erneut ein Fenster desselben Gebäudes beschädigt. Auch hier entstand ein Loch in der äußeren Verglasung. Es dürfte ersten Erkenntnissen zufolge von einem ähnlichen Projektil stammen.

Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-0) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. (AZ)