Starkregen und Wind: Gartenmesse Diga muss abgebrochen werden

Plus Zweieinhalb Tage lang lief bei der Gartenmesse am Kloster Wiblingen alles nach Plan. Doch ein heftiges Unwetter hat die "Diga" abrupt beendet.

Die Gartenmesse Diga am Kloster Wiblingen musste am Sonntagnachmittag abgebrochen werden. Grund war ein Gewitter mit Starkregen und heftigem Wind. Ein Video zeigt, wie Schirme und Zäune umgeworfen wurden.