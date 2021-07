Ulm

13:00 Uhr

Stauffenberg-Gedenken: Ulmer Bundeswehr-General geht in die Knie

Der Appell als Erinnerung an die Widerstandskämpfer des 20. Juli fand nun zum siebten Mal in der Ulmer Kaserne statt. Übernommen wurde diese Tradition aus Sigmaringen, wo diese ein halbes Jahrhundert gepflegt wurde.

Plus Vor 77 Jahren scheiterte das Attentat des Schwaben Claus Schenk Graf von Stauffenberg auf Hitler. So erinnerte die Bundeswehr in Ulm an ihn.

Von Johannes Rauneker

Im vergangenen Jahr noch, da kam die Musik beim Gedenkappell rund um die Erinnerung an die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 in der Ulmer Wilhelmsburgkaserne aus der Konserve. Nun war wieder Livemusik angesagt, das Ulmer Heeresmusikkorps spielte die Nationalhymne und den „Sigmaringer Panzer-Boggie“. Befehlshaber Generalleutnant Jürgen Knappe sowie der aus Riedlingen stammende Wolfgang Schneiderhan, ehemals Generalinspekteur der Bundeswehr, gingen in die Knie und legten zu Ehren von Claus Schenk Graf von Stauffenberg am Dienstag Kränze nieder.

