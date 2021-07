Steg mit Glaswänden soll zwei Ulmer Schulgebäude verbinden

Plus Die Anna-Essinger-Schulen in Ulm bekommen einen Erweiterungsbau. Falls die geplanten Kosten von 14,2 Millionen Euro nicht ausreichen, muss ein Teil weichen.

Rund 14,2 Millionen Euro soll der Erweiterungsbau der Anna-Essinger-Schulen auf dem Kuhberg samt Einrichtung kosten. Der Ulmer Gemeinderat hat den Bau eines zusätzlichen dreistöckigen Hauses einstimmig beschlossen. Zuvor hatte der Bauausschuss die Entscheidung auf den Weg gebracht. Ein Teil der Planung ist besonders komplex, aus Sicht der Schule besonders wichtig - fällt aber womöglich wieder weg.