Störung am Ulmer Hauptbahnhof sorgt für Zugausfälle auf der Strecke Stuttgart - München

Pendler rund um Ulm mussten am Montag Geduld aufbringen. Erst kam es im Straßenbahn-Verkehr zu einer Panne, dann war auch der Zugverkehr von einer Großstörung betroffen.

Erst die Bagger-Panne vor dem Hauptbahnhof mit Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr. Dann eine Großstörung rund um den Ulmer Hauptbahnhof mit Folgen für den gesamten Zugverkehr. Pendler rund um die Donaustadt mussten am Montag reichlich Geduld aufbringen.

Aufgrund einer Reparatur an einem Stellwerk kam es am Nachmittag zu Verspätungen und Teilausfällen vor allem auf der Strecke zwischen Stuttgart und München. Das teilte die Deutsche Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Bahnstrecke Stuttgart-München: Defektes Stellwerk in Ulm sorgt für Verspätungen

Demnach waren zwischenzeitlich keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich. Die Züge hätten am nächsten Bahnhof gehalten und warteten zunächst. Betroffen waren nicht nur der Nah-, sondern auch der Fernverkehr. Das defekte Stellwerk befand sich laut der Echtzeitauskunft der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen Beimerstetten und Ulm-Örlingen.

Bereits am Morgen war es zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr rund um Ulm gekommen. Betroffen war hier die Strecke in Richtung Langenau. Auch dort waren laut der Deutschen Bahn Reparaturen an einem Stellwerk notwendig. (krom)