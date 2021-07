Ulm

Streamer Elotrix aus Ulm verdient seinen Lebensunterhalt mit Videospielen

Plus Der Ulmer Streamer Elotrix unterhält auf der Plattform Twitch mehrmals die Woche viele Tausend Menschen. So sieht sein Alltag aus und so verdient er sein Geld.

Von Quirin Hönig

Mit dem Spielen von Videospielen Geld verdienen - was für viele wie ein Traum klingt, ist für den Ulmer Streamer Elotrix die Realität. Mehrmals die Woche können Zuschauer ihm für vier bis sechs Stunden live dabei zusehen, wie er Spiele spielt und Videos kommentiert. 1,3 Millionen Follower auf der Plattform Twitch machen den 29-Jährigen zu einem der bekanntesten deutschen Streamer. Sie alle kennen sein Gesicht und seinen Vornamen - Carsten. Seinen Nachnamen verrät Elotrix nicht. Der Internet-Star will seine Privatsphäre schützen.

