Streifzug durch Ulm: So war der Schwörmontag der anderen Art

Plus Erneut bremst Corona Ulms höchsten Feiertag aus. Ein Streifzug durch die Doppelstadt auf der Suche nach dem Besonderen an diesem unnormalen Schwörmontag.

Ein Schwörmontag zum Vergessen? Durchaus. In diesem Fall ist das sogar wörtlich zu nehmen. Dem US-Amerikaner Michel Farhat ist das am Montagmorgen tatsächlich passiert. „Kein Wunder. Der wurde ja schon letztes Jahr gecancelt“, sagt der 25-jährige Wahl-Ulmer. Dabei hätte er es wissen können, denn 2019 erlebte der Schwaben-Texaner, wie die Doppelstadt im Feiermodus über sich hinauswachsen kann.