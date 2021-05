Ulm

07:49 Uhr

Stromausfall am Ulmer Eselsberg: 750 Haushalte betroffen - das war der Grund

In Hunderten Haushalten in Ulm fehlte am Mittwochabend der Strom.

Plus Aufregung am Ulmer Eselsberg am Mittwochabend: Plötzlich ist der Strom weg. Am Morgen danach berichtet die SWU über die Ursache des Ausfalls.

Große Aufregung am Mittwochabend am Ulmer Eselsberg: Der Strom war weg. Nutzer berichteten in den Sozialen Netzwerken, dass die Störung um circa 21.35 Uhr einsetzte. Betroffen sollen demnach unter anderem der Kelternweg, die Heilmeyersteige, der Tokajerweg und auch Teile der Eslesbergsteige gewesen sein.

Themen folgen