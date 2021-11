Alarmstufe II in Baden-Württemberg: Das sind die schärferen Corona-Regeln

In Baden-Württemberg gibt es einen Wust an neuen Corona-Einschränkungen. In vielen Bereichen gilt jetzt 2G Plus. Die neuen Regeln im Überblick.

Die Aussichten sind düster. Die Corona-Zahlen dürften noch bis Weihnachten weiter steigen und steigen, schätzt die Landesregierung von Baden-Württemberg. Um die Dynamik einzubremsen, verschärft Grün-Schwarz erneut die Gegenmaßnahmen - vor allem für Ungeimpfte wird der Alltag immer ungemütlicher. Das Wort "Lockdown" wollte Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht in den Mund nehmen. Doch er wurde deutlich: Der Grünen-Politiker rechnet nicht damit, dass die Maßnahmen reichen, um der Pandemie Herr zu werden. "Aus dem Dilemma kommt man nur durch eins raus: durch eine Impfpflicht", sagte er.

Zunächst muss sich das Land aber weiter aus dem Instrumentenkasten der Einschränkungen bedienen. Obwohl es viele neue Regeln für die verschiedenen Lebensbereiche gibt, hält der zuständige Sozialminister Manne Lucha (Grüne) das Werk für gut verständlich. "Ich mein': Was ist da so schwer? 2G, 2G plus, Maske, was geht, was nicht geht, die Lebensbereiche Freizeit, Sport, Beruf. Ich glaub', das bringt jeder unter." Die wichtigsten Fragen zu den Regeln, die ab Mittwoch in der sogenannten Alarmstufe II gelten, im Einzelnen:

Wo müssen Geimpfte und Genesene künftig auch einen Test vorzeigen?

Es ist eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, weil bei zweimal Geimpften und Genesenen der Schutz nachlässt und sie sich wieder anstecken und das Virus weitergeben können. Weihnachtsmärkte sind tabu für Nicht-Geimpfte und alle anderen müssen zudem getestet sein. Zudem sind Besucher verpflichtet, Masken zu tragen. In Theater, Oper, Kino und Konzert gilt dasselbe. In Bars, Clubs und Discos müssen Geimpfte und Genesene ebenfalls einen gültigen Test vorweisen - hier gelten auch keine Ausnahmen für Schüler unter 18.

Auch bei Volksfesten, Stadtführungen sowie Informations-, Betriebs-, Vereins- sowie Sportveranstaltungen reicht es nicht, geimpft oder genesen zu sein. Wer eine Massage oder Nagelpflege in Anspruch nehmen möchte, muss sich künftig ebenfalls an die 2G-plus-Regel halten. Nur bei Friseuren sind Ungeimpfte mit einem PCR-Test zugelassen. In Bordellen müssen fortan Geimpfte und Genesene zusätzlich getestet sein.

Wo gibt es weitere Einschränkungen für Ungeimpfte?

Schon seit einer Woche gilt im Südwesten die Alarmstufe I (ab 390 belegten Intensivbetten), bei der Ungeimpfte von der Teilnahme am öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen sind. Zudem dürfen sie sich allein oder als Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Nun kommen weitere Einschränkungen hinzu: In Stadt- und Landkreisen, die über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 500 liegen, dürfen Ungeimpfte von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens nicht mehr ohne triftigen Grund auf die Straße. Solche Gründe sind zum Beispiel der Weg zur Arbeit, Besuch von Ehe- oder Lebenspartner, Teilnahme an Versammlungen und Sport im Freien, aber nicht in Sportanlagen. Die Sperrstunden dürften zunächst etwa in der Hälfte der Kreise gelten, die schon über dem Grenzwert liegen.

Einkaufen gehen wird für Ungeimpfte ebenfalls stark eingeschränkt. In Corona-Hotspots dürfen künftig nur noch Geimpfte und Genesene in Geschäfte und auf Märkte - die Regel gilt jedoch nicht für die Grundversorgung etwa mit Lebensmitteln. Wer im Südwesten reisen und woanders übernachten möchte, muss künftig ebenfalls nachweisen, dass sie oder er geimpft oder genesen ist. Eine Ausnahme gilt für Menschen, die dienstlich unterwegs sind. Ihnen reicht ein aktueller Test. Die Regel für Hotels und Pensionen gilt auch schon in der Alarmstufe I.

Was gilt im Fußballstadion?

Volle Stadien wird es zunächst nicht mehr geben. Die Besucherzahlen bei Großveranstaltungen werden wieder beschränkt. Die Vereine dürfen nur die Hälfte ihrer Kapazität nutzen. Die Obergrenze liegt bei 25.000 Zuschauer. Auch hier gilt, dass Geimpfte und Genesene zusätzlich einen Test brauchen.

Was muss ich in Bussen und Bahnen beachten?

Wer U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse nutzen will, muss von diesem Mittwoch an einen 3G-Nachweis dabeihaben. Mitfahren kann nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Das gilt aber nicht nur im Südwesten, sondern deutschlandweit. Schülerinnen und Schüler und Kinder unter sechs Jahren sind hier ausgenommen. (Henning Otte, dpa)