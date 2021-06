Ohne Ticket von Ulm nach Stuttgart: Mann tritt Polizistin und verletzt sie

Ein Mann ist in einem ICE ohne Ticket von Ulm nach Stuttgart unterwegs. Am dortigen Hauptbahnhof tritt er mehrfach gegen das Bein einer Polizistin.

Ein 29 Jahre alter Mann hat nach Angaben der Bundespolizei am Dienstagmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet und dabei eine eingesetzte Bundespolizistin getreten und verletzt.

Der 29-Jährige sei zunächst während der Fahrt eines ICE von Ulm nach Stuttgart vom Zugbegleiter ohne einen erforderlichen Fahrschein angetroffen worden, heißt es in dem Polizeibericht. Als eine am Stuttgarter Hauptbahnhof hinzugerufene Streife der Bundespolizei den bis dahin unbekannten Mann gegen 9 Uhr für eine Identitätsfeststellung aus dem Fernzug begleitete, soll er am Bahnsteig eins unvermittelt zur Flucht angesetzt haben. Er konnte jedoch nach wenigen Metern durch die Beamten eingeholt und festgehalten werden.

Im weiteren Verlauf soll der deutsche Staatsangehörige unter anderem einer eingesetzten Bundespolizistin mehrfach gegen das Bein getreten und derart Widerstand geleistet haben, dass er mit Unterstützung einer weiteren Streife zum Dienstfahrzeug getragen werden musste.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der laut Polizei unverletzte, jedoch psychisch auffällige Mann in eine Spezialklinik verbracht. Die Beamtin zog sich bei dem Vorfall Hautabschürfungen und Prellungen zu.

Gegen den in Kiel wohnhaften Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)