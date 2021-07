Ulm/Stuttgart

Ungeimpfte Studierende sollen Corona-Tests künftig selbst bezahlen

Ab dem Wintersemester sollen in Baden-Württemberg wieder mehr Veranstaltungen in Präsenz stattfinden.

An den Unis und Hochschulen in Baden-Württemberg soll es im Herbst wieder deutlich mehr Lehre in Präsenz geben. Wer noch nicht geimpft ist, für den könnte es teuer werden.

Aus Sicht von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer sollten ungeimpfte Studierende Corona-Schnelltests künftig selbst bezahlen müssen. "Es ist inzwischen ja landesweit für jeden möglich, sich kostenlos gegen das Coronavirus impfen zu lassen und sich und andere so zu schützen", sagte die Grünen-Politikerin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Überall im Land bekomme man inzwischen problemlos einen Impftermin. "Ich finde, wer diese Angebote nicht annehmen möchte und sich ohne Vorliegen medizinischer Gründe gegen eine Impfung entscheidet, sollte sich selbst um Tests kümmern", sagte Bauer. Weiterhin kostenlose Schnelltests seien aus ihrer Sicht das falsche Signal. Wieder mehr Präsenzveranstaltungen für das kommende Wintersemester Die Ministerin hat für das kommende Wintersemester wieder deutlich mehr Präsenzveranstaltungen angekündigt. Mehr als die Hälfte des Studienangebots soll demnach in den Unis stattfinden können. Sind Studierende getestet, geimpft oder genesen und tragen sie eine Maske, muss auch kein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Bei geringeren Abständen kann die Kapazität der Räume nach der Corona-Verordnung zu 60 oder, sofern die Inzidenz unter 50 liegt, bis zu 75 Prozent genutzt werden - eine zentrale Forderung der Hochschulen. Wird der Mindestabstand eingehalten, fallen die Vorgaben weg. Die Hochschulen gehen aber nach Ministeriumsangaben davon aus, dass ohne die sogenannte 3G-Regel und ohne Masken nur 10 bis 20 Prozent der Lehre in Präsenz ablaufen kann. (dpa/lsw)

