Super-Radar in Ulm entwickelt: Hensoldt hat so viele Aufträge wie nie

Das Unternehmen hinter der Radarhochburg in Ulm profitiert von einem weltweit steigenden Bedarf an Rüstungs- und Verteidigungstechnik.

Der Rüstungskonzern Hensoldt hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 seine führende Position im Markt für Verteidigungselektronik weiter ausgebaut. Dafür war nach einer Mitteilung des Konzerns mit Sitz in Taufkirchen insbesondere der starke Auftragseingang von 2,821 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,003 Milliarden Euro) verantwortlich. Damit steigt der Gesamtauftragsbestand um 59 Prozent auf 5,363 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,379 Milliarden Euro). Der Umsatz legt zweistellig (19 Prozent) auf 850 Millionen Euro zu. Die wesentlichen Treiber dieser Entwicklung sind unter anderem Radare für den Eurofighter, die in Ulm von 2000 Mitarbeitern (von insgesamt 5600) entwickelt und produziert werden.

Neue Radare entwickelt Hensoldt in Ulm

"Wir sind sehr stolz über die Entwicklung in den vergangenen neun Monaten. Unsere Auftragsbücher zeigen, dass wir die richtigen strategischen Prioritäten in unserem Hightech-Portfolio gesetzt haben", wird Chef Thomas Müller zitiert. Das Unternehmen habe neue Technologien und Produkte in den Zukunftsfeldern Cybersicherheit und Analytics in der Pipeline, die ein starkes Fundament für den künftigen Erfolg in einem kontinuierlich wachsenden Markt bilden sollen.

Das Unternehmen habe in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 zahlreiche Aufträge aus einer nationalen und internationalen Projektpipeline gewinnen können, darunter die Großaufträge für die Entwicklung und Produktion von Aufklärungstechnologie des Pegasus-Programms sowie Radar- und Selbstschutzsysteme für das Quadriga-Programm. Hinzu kamen - für den Standort Ulm sehr relevante - Aufträge über die Lieferung von Weitbereichsradaren für die deutschen Fregatten F-124 im Wert von rund 180 Millionen Euro sowie über optronische Mastsysteme für U212-Unterseebote der deutschen und norwegischen Marine mit einem Volumen von 50 Millionen Euro.

Das Super-Radar aus Ulm

Um das Wachstum auch langfristig zu gewährleisten, arbeitet die Ulmer Radarhochburg kontinuierlich am Ausbau seines hochmodernen Technologieportfolios. So hat das Unternehmen im September eine neue Generation eines Marineradars vorgestellt - ein cyberresistentes, softwarebasiertes und zukunftssicheres Luft- und Bodenüberwachungsradar. Dieses Quadome genannte Radar biete den Seestreitkräften und den maritimen Sicherheitsbehörden angeblich noch nie dagewesene Möglichkeiten. Die schnelle Erkennung und Verfolgung von kleinen, langsamen und schnellen Zielen bietet ein zuverlässiges und stabiles Luftbild mit schneller Spureinleitung zur Unterstützung einer größeren Reichweite der Effektoren. (AZ)

