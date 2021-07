TK Ulm löst sich auf: Nun ist der Weg frei für ein Großprojekt des SSV Ulm

Plus Der TK Ulm, der älteste Tennisverein Ulms, hat seine Auflösung beschlossen. Damit wurde der Weg für die gemeinsame Verwirklichung des Jahnsportparks in der Friedrichsau geebnet.

In einer von 95 stimmberechtigten Mitgliedern besuchten außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde der entscheidende Antrag des TK-Vorstands für die Auflösung des Vereins zum 31. Dezember 2022 mit 80 Stimmen bei zwölf Gegenstimmen und drei Enthaltungen angenommen. Das hat große Bedeutung für den Nachbarn SSV Ulm.