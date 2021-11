Ulm

vor 16 Min.

Testpflicht und weniger Publikum: Corona-Warnstufe 2 trifft Ulmer Kultur

Plus In Baden-Württemberg gilt für Veranstaltungen nun 2G-plus. Außerdem wird die maximale Publikumszahl auf 50 Prozent halbiert. Wie trifft das die Kultur in Ulm?

Von Dagmar Hub und Veronika Lintner

Die Corona-Lage spitzt sich zu und Angela Weißhardt ist wieder als Krisen-Managerin gefragt. Die Verwaltungschefin des Theaters Ulm muss neue Corona-Regeln in ihrem Haus umsetzen - denn in Baden-Württemberg gilt ab sofort Warnstufe 2. Dieser Schritt fordert weitere Einschränkungen für Theater, Kinos, Veranstaltungen: Als Zugangsbeschränkung gilt nun verpflichtend 2G-plus, also Zugang nur für Geimpfte und Genesene, die außerdem einen negativen Corona-Test vorweisen können. Und das ist nicht alles: Die Sitzplatzzahl wird halbiert, nur noch 50 Prozent der maximalen Besuchermenge ist erlaubt. Weißhardt kommentiert diesen politischen Entschluss mit Verständnis: "Die Infektionszahlen, die jetzt wieder drastisch steigen, kann man ja gar nicht ignorieren. Das wäre der Situation überhaupt nicht angemessen." Doch wie hart trifft Warnstufe 2 den Spielplan am Ulmer Stadttheater? Und die Zuschauer und Zuschauerinnen?

