Theater, Tanz und Grusel: Ulmer Stadtbibliothek bietet wieder "Kultur auf Stufen"

Vom Tschechow-Stück über Indie-Folk bis zur Grusel-Lesung: Vor der Ulmer Stadtbibliothek gibt es wieder "Kultur auf Stufen", mit Programm bis September.

"Kultur auf Stufen" geht in die zweite Runde. Nach der ersten Ausgabe im Sommer 2020 legt die Stadtbibliothek das Kulturprogramm im Freilichtforum der Glaspyramide erneut auf. Das Programm reicht diesmal von Literatur über Theater zu Musik und Tanz. Auf den Steinstufen des Freilichtforums werden dünne Filzkissen bereitgestellt, erklärt das Bibliotheksteam. Wer es bequemer möchte, darf sich aber gern eigene Kissen mitbringen.

Lesung, Theater und Tanz bei "Kultur auf Stufen"

Mit einer Autoren-Lesung ist das Format auf den Stufen vor der großen Bibliotheks-Glaspyramide am Mittwoch gestartet. Das Akademietheater Ulm zeigt nun am Mittwoch, 28. Juli, um 19.30 Uhr die Komödie "Der Heiratsantrag" nach dem Klassiker von Anton Tschechow. Dabei geht es um zwei Schwestern, einen Hypochonder und einen Heiratsantrag. Heraus kommt eine Komödie über ein Missverständnis, das sich so ausweitet, dass eine Einigung unmöglich scheint.

Mit der Choreografie von Carmine Romano und den Tänzerinnen Melissa Lucatello und Raphaelle Polidor ist am 4. August, 19.30 Uhr, auch eine Tanzimprovisation zu Gast auf den Stufen. Für die Live-Musik zur Show ist Samuel Heinrich verantwortlich.

Indie-Folk auf den Stufen vor der Ulmer Stadtbibliothek

Außerdem sind im August die Liffey Looms mit ihrem Folk-Pop-Programm im Freilichtforum - mit Gitarre und Bass, Rhythmus-Instrumenten und leichten Indie-Folk-Melodien. Sie treten am 18. August, 19.30 Uhr, bei der Bibliothek auf.

Gruselig wird es mit der Schriftstellerin Fee Katrin Kanzler, die am 25. August erst mit Einbruch der Dunkelheit, um 20.30 Uhr, mit ihrer Lesung unheimlicher Erzählungen beginnt und das Publikum Gänsehaut lehrt. Sie liest erstmals aus unveröffentlichten Geschichten rund um unheilschwangere Omen und grenzgängerische Gestalten.

Eine "Magische Violine" spielt vor der Ulmer Stadtbibliothek

Zum Abschluss der Reihe Kultur auf Stufen kommt die frühere Preisträgerin des Förderpreises "Junge Ulmer Kunst" Anja Gerter mit ihrer "magischen Violine" am Mittwoch, 1. September, 19.30 Uhr. Sie spielt Werke der leichten Klassik und Arrangements moderner Pop-Songs.

Bei Regen werden alle Event auf den Tag darauf verschoben. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Eine Anmeldung ist nötig unter stadtbibliothek@ulm.de oder unter 0731/161-4101. Die Anzahl an Gästen ist begrenzt, geltende Corona-Regeln werden tagesaktuell bekannt gegeben. (AZ)